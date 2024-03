"Ex Circoscrizioni, rivedere la ripartizione territoriale"

PERUGIA – Arrivano i primi emendamenti al regolamento comunale che ripristina le ex Circoscrizioni (oggi Tavoli territoriali). Forza Italia infatti chiede che la partecipazione possa essere avanzata anche da parte delle associazioni che, pur non iscritte al momento della richiesta, entro un anno dalla designazione provvedano a completare l’ammissione al Runts (Registro unico Terzo settore). Poi c’è il centrosinistra che chiede di ridisegnare l’organizzazione territoriale dei tavoli. Nella proposta infatti sono previsti: Centro storico, Città nord, Città sud, Perugia est, Perugia ovest, Perugia sud, Tevere nord, Tevere sud, Colli del Tezio, Ponte San Giovanni, San Sisto. "Tali strumenti, tuttavia – ha precisato il consigliere del Pd, Francesco Zuccherini (foto) -, non possono rappresentare l’unica forma di partecipazione e, in particolare, sarà necessario valutare anche un altro tipo di organizzazione della macchina comunale e l’istituzione di consigli di quartiere". Molte le associazioni presenti ieri in Commissione: gli emendamenti saranno valutati in successive sedute.