Ex Avvocatura : "Intorno è il degrado. Spazi lasciati morire"

L’ex Avvocatura in via della Sapienza ed ex Onaosi: volumi svuotati delle loro funzioni, senza più un passato e un presente, unica traccia le transenne inchiodate sulle porte e sulle finestre per impedire i bivacchi di sbandati e clandestini. Intorno l’abbandono. La riflessione di un residente: "La città è come una casa: chi ha le chiavi di questa casa ha il dovere di mantenerla pulita, dignitosa e accogliente; allo stesso modo chi ha le chiavi della città, ha il dovere di usare gli stessi riguardi. Per un corretto utilizzo della città occorre tornare al correto connubio lavoro- residenzialità- socialità".