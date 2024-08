Ex assessore risarcito dal Ministero

TERNI Il Ministero dell’Economia dovrà risarcire di 7.700 euro per ingiusta detenzione l’ex assessore comunale al bilancio Vittorio Piacenti D’Ubaldi (foto). La notizia è riportata da UmbriaOn. Il risarcimento è stato deciso con ordinanza dalla Corte d’Appello di Perugia. L’assessore, poi assolto con la formula più ampia in appello, era stato costretto agli arresti domiciliari per un mese a cavallo tra 2017 e 2018 nell’ambito di “Spada bis“, procedimento minore legato all’inchiesta Spada sugli appalti comunali, anch’essa finita con tutte assoluzioni. Turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente le accuse contestate fin da 2017 a D’Ubaldi, dalle quali è stato assolto nel giugno 2022. In particolare gli veniva contestato l’affidamento di consulenze da parte di società partecipate dal Comune al commercialista riminese Roberto Camporesi, anche quest’ultimo assolto in appello.