Eventi per attirare i turisti. Le associazioni in campo

Destagionalizzare i flussi turistici. È uno degli obiettivi dell’associazione albergatori Con Spoleto e di Confcommercio per rilanciare il settore turistico alle prese ormai, da dopo la pandemia, con una spiccata stagionalità delle attività. A parlare sono i numeri perché l’occupazione annua negli alberghi cittadini è pari a poco più del 30% tanto che nei mesi invernali alcuni albergatori per ridurre i costi preferiscono addirittura chiudere. Ebbene, in più di un occasione Con Spoleto ha proposto di puntare anche sulla convegnistica. A tal proposito la città di Spoleto a dicembre ospiterà il consiglio nazionale dell’Associazione Giovani Avvocati. L’Associazione, nata nel 1966, conta ad oggi oltre mille iscritti e 160 Sezioni locali in tutta Italia. Il presidente nazionale dell’Aiga e la giunta nazionale, anche per la particolare collocazione al centro dell’Italia, hanno scelto Spoleto per ospitare, nei giorni del 6 e 7 dicembre, la massima espressione della vita associativa. "L’evento – si legge nelle delibera di giunta comunale per la concessione del patrocino – vedrà la partecipazione di un gran numero di soci, stimato mediamente in 400/500 persone che spesso sfruttano le giornate formative anche per visitare le città ospitanti. A tale evento, oltre ai soci, parteciperanno autorità del mondo politico e giornalistico e rappresenta pertanto un’importante occasione per valorizzare e promuovere il territorio coinvolgendo anche le aziende del settore turistico ed eno-gastronomico presenti nel contesto locale". Al momento non sono stati ancora individuati i locali che ospiteranno il consiglio nazionale che si terrà comunque nei giorni di venerdì e sabato, offrendo quindi ai partecipanti l’occasione di fermarsi in città fino a domenica 8 dicembre. Intanto, da quanto trapela, l’amministrazione comunale ha già iniziato a lavorare per stilare il programma di eventi in vista delle feste di Natale e di Capodanno. L’obiettivo è quello di collaborare attivamente anche con le associazioni di categoria per evitare di sprecare risorse e porre fine a una polemica che dura da tempo.