Eventi natalizi “in ritardo“. La minoranza va all’attacco

TODI - "L’estremo ritardo nell’organizzare le manifestazioni e lo stop dato dagli uffici a proposte inadeguate ha portato a una ricerca affannosa di soldi e di soggetti in grado di organizzare all’ultimo minuto addobbi, attrazioni e luci": con queste parole i gruppi consiliari di opposizione Civici Todi- Sinistra per Todi e Pd stigmatizzano il modus operandi dell’amministrazione comunale nei preparativi del Natale 2024. "Una manifestazione di interesse per l’organizzazione degli eventi presentata a novembre con un budget di 70mila euro – affermano – è stata scartata. Ci sono, inoltre, una direttiva di Giunta dove si dà mandato agli uffici di acquisire una fornitura di luci artistiche per la Piazza rimandandone il pagamento al 2025, e una proposta di delibera da portare in Consiglio comunale, andato a vuoto il 29 e convocato con urgenza per il 3 dicembre, dove i servizi sociali si spogliano di circa 160mila per passarli al settore cultura". Il risultato è un programma pubblicato a fine novembre, che presenta manifestazioni collaterali organizzate dalle associazioni del territorio: "Presentazione, peraltro, è un termine fuori luogo, in quanto si è trattato di un semplice post sulla pagina facebook del Comune – aggiungono – È stata pubblicizzata l’installazione di una pista di pattinaggio senza che a oggi sia dato sapere chi sarà il gestore e come verrà regolato il rapporto. L’albero di Natale, già soprannominato “spelacchio“, è stato acquistato in fretta e furia qualche giorno fa".

s.f.