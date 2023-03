Eventi in scena Carmen riparte dal Lyrick

La “Carmen“ riparte da Assisi a passo di danza. La stagione del Teatro Lyrick apre le sue porte, domani alle 21.15, al Balletto di Milano che porta in scena un’originale versione di “Carmen“ (nelle foto). Lo spettacolo di danza, in due atti, si ispira alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera di Georges Bizet ma apre a nuove interpretazioni senza tradire la tradizione, avvalendosi di una modernizzazione della messa in scena. Quello che si vedrà ad Assisi è proprio il nuovo allestimento che, dopo il debutto a Milano al Teatro degli Arcimboldi e i successi della tournée nei Paesi Baltici, si prepara a calcare nuovamente le scene nazionali e internazionali, ripartendo dal teatro della città serafica per poi avviarsi verso un lungo tour mondiale.

Il balletto è ricco di coreografie coinvolgenti ideate da Agnese Omodei Salè e Federico Veratti: appassionati pas de deux si alternano a vivaci danze d’assieme di Gitani, Soldati e Sigaraie che impegnano tutto l’ensemble in un clima di energia e passione, sottolineato dalle musiche di Bizet, non solo tratte dall’omonima opera, ma anche da “Suites” e “Arlesienne n. 2”. La protagonista è Giusy Villarà, danzatrice ventunenne di Catania in grande ascesa che da vita a una Carmen travolgente, magnetica e sensuale. Accanto a lei, c’è il primo ballerino della compagnia, Alessandro Orlando nel ruolo di Don José, mentre il carismatico danzatore francese da poco al Balletto di Milano, Etienne Poletti è Escamillo, e Alberto Viggiano interpreta il “destino”, figura che conduce la vicenda. Protagonisti assoluti sono Carmen e il Destino: un faccia a faccia tra la gitana, simbolo di seduzione e femminilità, e l’inquietante figura che, sin dalla prima scena, conduce la vicenda e a mettere sulla strada di Carmen Don José prima, ed Escamillo successivamente, a svelarsi man mano attraverso i simboli delle carte (l’amore, il tradimento, la morte), ad armare la mano di Don José e, nel finale, a portare Carmen con sé. Prevendite dei biglietti sul circuito TicketItalia

Cresce intanto l’attesa per il nuovo appuntamento della stagione del Lyrick organizzata dall’associazione ZonaFranca con direzione artistica di Paolo Cardinali: perché lunedì 27 e martedì 28 marzo (doppia data per la grande richiesta del pubblico) arriva Arturo Brachetti con “Solo - the Legend of quick change“, il grande one man show del più grande trasformista al mondo Brachetti che ha scelto di festeggiare il ritorno nei teatri con un grande tour italiano: protagonista sarà il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati per questo show, in un viaggio nella sua storia artistica.

Sofia Coletti