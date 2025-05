Eventi e star per la Stagione Estiva al Teatro Romano di Gubbio

Si terrà dal 18 luglio al 17 agosto e, tra gli altri, ospiterà artisti del calibro di Neri Marcorè, Paul Crepet e Debora Caprioglio (nella foto). È la 64esima Stagione Estiva del Teatro Romano di Gubbio, presentata ieri a Palazzo Pretorio alla presenza degli assessori alle politiche giovanili Carlotta Colaiacovo e alla cultura e al rurismo Paola Salciarini e della direttrice del Teatro Romano di Gubbio Ilaria Venanzoli e con il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia e della Direzione regionale dei Musei dell’Umbria Costantino D’Orazio in collegamento da remoto per problemi logistici.

Il fulcro della questione, come spiegato da Paola Salciarini e Ilaria Venanzoli, è "la sinergia concreta ed efficace tra gli enti che consente di valorizzare un patrimonio culturale a disposizione dell’intera comunità. La stagione estiva – proseguono – è uno dei modi di fruizione del Teatro, un luogo che si vive tutti i giorni ma che così viene utilizzato come facevano gli antichi romani". Il direttore Costantino D’Orazio, invece, ha fornito qualche anticipazione: "Dopo l’estate il Teatro sarà oggetto di lavori (Pnrr) da concludere entro la fine dell’anno per migliorare l’accessibilità al luogo. Inoltre nei mesi successivi e nei primi mesi del prossimo anno nell’area del Teatro Romano e della Guastuglia saranno oggetto ulteriori interventi che renderanno il patrimonio maggiormente visibile al pubblico".

Tra gli eventi spiccano il concerto “Doppia coppia“ con Neri Marcorè del 2 agosto, la Oblivion Collection (insieme ad associazioni del territorio che sostengono persone con disabilità) del 19 luglio, l’opera dedicata ad Artemisia Gentileschi interpretata da Debora Caprioglio il 22 luglio ma anche “Il reato di Pensare“, atto conclusivo della stagione con Paolo Crepet.

Ci sarà anche la 32ª edizione del Gubbstock Festival (25-27 luglio), definito dall’assessore Colaiacovo "motivo di orgoglio per un evento che cerca di dare la possibilità ai ragazzi del nostro territorio su un palco vero e proprio".

