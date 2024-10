Eventi e cantieri spostano il mercato. Gli stand nel parcheggio dello stadio

Inizia l’autunno e con esso arriva una serie di eventi in centro storico. Per far posto alle varie manifestazioni e alle tensostrutture che le ospitano il mercato è costretto a traslocare, ma non più in zona Ansa del Tevere come avveniva negli anni scorsi: stavolta la nuova sede del mercato del giovedì e del sabato sarà nel parcheggio dello stadio. La scelta è legata al fatto che in zona Ansa c’è il cantiere della variante del Cassero ancora in corso. In centro storico si terranno in sequenza Tiferno Comics Fest&Games (in programma questo fine settimana 19-20 ottobre), Altrocioccolato (25-27 ottobre) e il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato (in calendario dal primo al 3 novembre).

Per consentire l’allestimento delle strutture che ospiteranno le manifestazioni in piazza Matteotti, piazza Gabriotti, piazza Fanti, "garantire allo stesso tempo l’esercizio del commercio, minimizzare i disagi per le attività, i cittadini, gli operatori commerciali e la circolazione veicolare", il Comune ha stabilito lo spostamento del mercato settimanale nel parcheggio dello stadio Bernicchi in viale Europa. Qui gli ambulanti che espongono abitualmente nelle piazze principali della città allestiranno i propri stand da domani, giovedì 17 ottobre fino a giovedì 7 novembre. La scelta è ricaduta in zona stadio per garantire "una sede univoca ed evitare la frammentazione degli spazi occupati". Per questo il trasferimento riguarderà anche gli operatori del mercato della frutta ospitati al parcheggio Collesi. A spostarsi, ma solamente di poche decine di metri fino alla parte antistante i giardini del Cassero in piazza Gabriotti, saranno anche gli ambulanti del mercatino agroalimentare del martedì, che resteranno nella nuova collocazione fino al 5 novembre. Cambio di sede infine pure per le edizioni di Retrò di domenica 20 ottobre e del 17 novembre, che si svolgeranno entrambe in piazza Garibaldi, considerando la concomitanza del secondo appuntamento con la fiera delle merci di San Florido. Il servizio Commercio si occuperà "in coordinamento con la Polizia Locale" di curare "l’ottimale disposizione dei posteggi degli ambulanti dei mercati settimanali e degli espositori di Retrò al fine di consentire un’adeguata collocazione di tutti gli operatori commerciali interessati dai cambi di sede espositiva". Il primo evento in programma il 19 e 20 ottobre è il Tiferno Comics Fest & Games. La prossima settimana toccherà invece ad Altrocioccolato che torna a Città di Castello dopo un anno di stop.