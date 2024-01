Eventi al Lyrick La magia dello Schiaccianoci

E’ tempo di magia, di favole e di fantasia al Lyrick. Il Nuovo Anno si apre al Teatro di Santa Maria degli Angeli con il tradizionale spettacolo di danza classica. Nel giorno dell’Epifania, sabato alle 21.15, va così in scena “Lo Schiaccianoci“ (foto sopra), balletto in due atti proposto dalla prestigiosa compagnia “Russian Classical Ballet“ con un cast di stelle del balletto russo, sotto la direzione artistica di Evgeniya Bespalova.

Lo spettacolo si basa sulla fiaba “Lo schiaccianoci e il re dei topi” di Hoffmann, un grande classico di Natale che ispirò a Ciajkovskij le musiche per uno dei balletti più famosi di tutti i tempi, con le coreografie di Marius Petipa e la produzione Light Can Dance. Il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe e si snoda su musiche immortali e passaggi celeberrimi ome “Danza dello zucchero fatato” e “Il valzer dei fiori” in un spettacolo che invita alla fantasia e all’immaginazione. A rappresentarlo è il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova, una compagnia che fin dalla nascita nel 2005 a Mosca, si propone di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali compagnie russe, danno vita a questo ensemble, nel quale preparazione accademica e esperienze internazionali si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti.

“Lo Schiaccianoci“ rientra nella stagione “Scopriamo le carte” promossa da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali che apre il 2024 con gennaio strepitoso, ricchissimo di appuntamento. Martedì 9 sono attesi dei beniamini del pubblico come Massimo Lopez e Tullio Solenghi con lo show “Dove eravamo rimasti”, sabato 13 e domenica 14 arriva l’omaggio a Roma e alla tradizione gloriosa della commedia all’italiana con “Il Marchese del Grillo” (foto sotto), per la regia di Massimo Romeo Piparo e con Max Giusti nel ruolo reso mitico da Alberto Sordi. Martedì 16 ecco “Lights in the dark“, spettacolare danza contemporanea ideata in Giappone dalla compagnia hip hop E.L Squad, il 19 il Balletto di Milano presenta “Romeo e Giulietta“. Il 25 commedia d’autore con “Ti posso spiegare“ con Katia Follesa & Angelo Pisani per chiudere il mese, martedì 30 con “Open “ di Daniel Ezralow e un cast di giovani talenti provenienti da “Amici“ di Maria De Filippi. Biglietti in vedita su Ticket Italia.

Sofia Coletti