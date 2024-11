Eurochocolate invade Perugia. Stand e parcheggi presi d’assalto: "Un successo tornare in centro"

Città stracolma, lunghe file ovunque e inevitabili disagi per il traffico, anche se contenuti dal piano ormai collaudato messo in strada. Questa è stata la prima domenica di Eurochocolate. “Sulla bocca di tutti”, il claim scelto per accompagnare l’atteso ritorno dell’evento nel centro storico di Perugia, ha fatto centro e l’ondata di chocolovers è proseguita anche ieri. In particolare, bagno di folla nel pomeriggio per Damiano Carrara che sul palco di Piazza IV Novembre ha presentato il suo ultimo libro “Naturalmente”: un ricettario di pasticceria moderna che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del gluten free.

Affollatissimi anche i golosi stand del Chocolate Show, il più grande emporio del cioccolato a cielo aperto che accoglie la vasta proposta di prodotti in vendita per un totale di 170 aziende e circa 5.500 referenze, a partire dalle nuove coloratissime bocche di cioccolato firmate Costruttori di Dolcezze. E intantoproseguono con grande interesse i tour guidati del cantiere Città del Cioccolato - il museo esperienziale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato - in vista dell’attesa apertura nel 2025. Le visite si tengono tutti i giorni, alle ore 15 nei giorni feriali e alle ore 12 e 15 sabato e domenica prossimi. È possibile prenotarsi sul sito www.eurochocolate.com o in loco presso lo stand Città del Cioccolato allestito in Piazza Matteotti; qui si possono anche avere informazioni sulla relativa campagna di crowdfunding attiva sulla piattaforma Mamacrowd (mamacrowd.com/it/project/citta-cioccolato) e aderire all’iniziativa.

Ricchissimo per tutta la settimana che inizia il calendario delle degustazioni in programma e centrale, come sempre, sarà il ruolo del goloso Choco Lab, collettore di imperdibili appuntamenti esperienziali, guidati da maestri cioccolatieri ed esperti, che attendono il pubblico nelle sale del Centro camerale Galeazzo Alessi in via Mazzini. In particolare, tutti i giorni Roberto Caraceni, vice presidente della Compagnia del Cioccolato e chocotaster, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica.

Quotidiani anche i numerosi appuntamenti che vedranno protagonisti ospiti internazionali, a consolidare l’attenzione che l’evento riserva ormai da anni ai paesi produttori di cacao nel mondo. A festeggiare i 30 anni di Eurochocolate sono infatti ben 33 realtà provenienti da Centro-Sud America, Africa e Asia. “Sulla bocca di tutti” sono quindi anche le imperdibili storie di questi tenaci produttori bean e tree to bar, presenti grazie alla rinnovata collaborazione con Cacao Solution, network attivo nella creazione di filiere cacao-cioccolato dirette e sostenibili. Tra le novità di quest’anno, la presenza per l’intera durata del Festival di quattro produttrici di cioccolato dell’isola africana di São Tomé.