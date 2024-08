"Eurochocolate, date problematiche". Metrobus: salvati oltre mille alberi

Il cambio di passo della nuova Giunta Ferdinandi è di certo sulla comunicazione. Rispetto a un Andrea Romizi al quale bisognava "carpire" le parole di bocca, la sindaca ieri ha effettuato una diretta Instagram (un po’ lunghina a dire la verità, 78 minuti) in cui ha raccontato ai perugini le prime tre settimane di attività della sua Giunta. E a fianco ha voluto tutti gli assessori a raccontare le prime azioni messe in campo. Ma prima Vittoria Ferdinandi ha puntualizzato su alcuni attacchi ricevuti in questi giorni dall’opposizione e dalla candidata a sindaca del centrodestra, Margherita Scoccia (alla quale ha espresso solidarietà per l’atto vandalico subìto, vedi articolo sopra). "Dai toni – ha detto – mi pare che la minoranza sia ancora in campagna elettorale, non ho ancora colto critiche costruttive". La sindaca (che usa spesso la parola "indefessa", ieri 7 volte) ha ironizzato sul suo proverbiale sorriso, criticato da più parti. "Sorridere non è un ostacolo al lavoro".

A sorridere poco è però David Grhooman, assessore all’Ambiente, apparso preoccupato. "Il progetto del Metrobus, non è armonizzato con l’ambiente cittadino: qui in particolare la sostenibilità è il fanalino di coda. Alla fine però dal taglio previsto di 1.700 alberi, siamo scesi a 555 e ne salveremo una cinquantina in via Chiusi e via Doninzetti". Ma ha anche detto che su "Afor ci sono scarse risorse" e che "manca un progetto di città in senso urbanistico: sono sorpreso, ma si stiamo rimettendo le mani". Tra le novità annunciate da Fabrizio Croce quello sull’ufficio turistico. "Cambieremo sede". E poi la questione dei bagni pubblici: "Dovremo dare una risposta, magari caricando il costo sugli organizzatori". Francesco Zuccherini si è focalizzato sul caso-Turreno. "Il cantiere creerà difficolta inevitabili, ma cercheremo di ridurle al minimo. Mancano tre milioni per completare il progetto, ma siamo ottimisti e li troveremo". Zuccherini ha aggiunto che nella prossima variazione di bilancio verranno stanziati 600mila euro per acquistare nuovi macchinari per il Cantiere comunale. Andrea Stafisso ha sollevato il caso Eurochocolate che torna in centro storico e che è stata posticipata a novembre (finisce il 24). "Ha ricadute sul sistema commerciale e urbano del centro per le attività e lo shopping natalizio. Non voglio demonizzare Eurochocolate o Guarducci – ha aggiunto la sindaca – , se coabitano bene, altrimenti chiederemo a Guarducci che ci aiut"i. Infine il vicesindaco Pierini: "Dobbiamo dettare noi la linea culturale e non subirla".

Michele Nucci