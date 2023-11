Estradizione: udienza rinviata a maggio 2024

Davide Pecorelli sarà estradato in Albania oppure no? La Corte d’appello di Perugia tratterà la richiesta dell’autorità giudiziaria del Paese delle aquile il 28 maggio, dopo aver accolto la richiesta di rinvio, avanzata dai suoi difensori, gli avvocati Massimo Brazzi e Luca Castori. L’imprenditore 48enne di Selci Lama era stato dato per morto in Albania, per ricomparire naufrago nei pressi dell’isola di Montecristo, impegnato nella ricerca del suo tesoro. In Albania Pecorelli è accusato di truffa, vilipendio di tombe, azioni che impediscono la scoperta della verità, distruzione di auto mediante incendio e attraversamento illecito del confine. Il 48enne avrebbe simulato la sua morte nel rogo dell’auto presa a noleggio. Il 12 dicembre è prevista l’udienza davanti al tribunale di Scutari, dove dovrebbe avanzare la richiesta di patteggiamento.