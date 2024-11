Estetica e abiti da sposa in passerella alla Bufalini

CITTA’ DI CASTELLO – Una passerella di moda ed estetica alla "Bufalini" dove in occasione del 115mo anno di attività del centro di formazione le docenti di acconciatura, Barbara Giannini e di estetica Valentina Picchi nel loro percorso con gli studenti hanno organizzato, una sfilata dedicata agli abiti da sposa. Le classi di tecnico del benessere hanno curato tutto l’evento in autonomia grazie alla supervisione delle loro docenti. "Questa iniziativa apre a una serie di eventi dedicati a far conoscere le proposte formative della scuola di Arti e Mestieri che dal 1909 opera con passione e dedizione nel nostro territorio", ha dichiarato il presidente Giovanni Granci, affiancato dal direttore Marco Menichetti. Era la prima volta di una sfilata dedicata alla moda e alla bellezza che si è svolta in una location particolare, fra i laboratori dei corsi di meccanica e ristorazione in un contrasto che ha unito il bianco ai colori delle officine e del rame esterno. "Quando sono andata a scegliere gli abiti da un atelier di Arezzo – ha precisato Barbara Giannini – già immaginavo il contrasto con il rame e il ferro dei laboratori e quando abbiamo portato le ragazze vestite, acconciate e truccate nei locali della scuola il colpo d’occhio è stato fortissimo e la loro bellezza è stata risaltata ancora di più. Il bianco degli abiti a contrasto con attrezzature e laboratori "botteghe" che hanno fatto la storia della scuola ha colorato di magia una giornata davvero indimenticabile per tutti".