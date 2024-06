Essere Insieme Festival. Confronti e spettacoli

PANICALE - Venticinque nazionalità in Piazza Mazzini per chiudere il secondo "Essere Insieme Festival". La manifestazione, promossa dalla Pro Loco di Tavernelle con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Panicale è andata in scena tra una molteplicità di incontri e confronti interculturali. Una celebrazione collettiva culminata con l’incontro tra le diverse nazionalità presenti sul territorio, "scese in piazza" con i colori dei propri costumi e delle proprie tradizioni culinarie. L’apertura della manifestazione è stata dedicata al tema dell’inclusione scolastica ed ha visto il saluto istituzionale del sindaco Giulio Cherubini. Partendo dalle riflessioni suscitate da due racconti – letti ad alta voce da Cinzia Biani e Sabrina Caciotto – tratti dal libro "I bambini si rompono facilmente" di Silvia Vecchini. Si è proseguito con il laboratorio espressivo di comunità a cura di Camilla Urso dal titolo "l’ospite inatteso", un vero e proprio incontro intergenerazionale e interculturale.Ed infine il tour gastronomico delle specialità culinarie di 25 nazionalità. E per concludere lo spettacolo musicale molto coinvolgente dei gruppi Danza Africana Perugia e Allpalatina - folklore andino.