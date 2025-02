Esposizione canina. All’Umbriafiere sfilano gli esemplari più belli

Meraviglie a quattro zampe in passerella. Le potrete ammirare sabato e domenica in occasione dell’“Esposizione Internazionale Canina” organizzata dal Gruppo Cinofilo Perugino all’Umbriafiere di Bastia. Nel primo pomeriggio i cani migliori di ogni razza si sfideranno nel ring d’onore fino allla proclamazione del cane più bello, che vincerà il titolo di Best in Show. La giuria dovrà valutare circa quattrocento razze. Ingresso gratuito per i bambini fino a 14 anni. Esibizioni anche di dog dancing, agility, utilità e difesa.