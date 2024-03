Esplode la Pasqua Mostre e gare di pittura . Il centro si colora con l’arte della ceramica

Taglio del nastro per la mostra “Gran Tour – Alla scoperta della Ceramica classica” (Centro Alessi in via Mazzini), messa a disposizione dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, che rappresenta le 58 città dello Stivale che hanno fatto di quest’arte l’emblema del made in Italy di qualità. All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore di Perugia Gabriele Giottoli, il sindaco di Deruta Michele Toniaccini, l’assessore del Comune di Umbertide Annalisa Mierla, il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e l’assessore Rodolfo Braccalenti del Comune di Città di Castello. Con la mostra, ha preso così il via la prima edizione de “Le Strade della Ceramica: Uova D’Artista” che fino al primo aprile animerà centro storico e borghi. L’ evento è promosso e realizzato dal Consorzio Perugia in centro, patrocinato da Regione Umbria, dai Comuni di Perugia, Deruta, Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino e dall’associazione “La Strada della Ceramica in Umbria”, in collaborazione con i Musei Nazionali di Perugia Direzione Regionale Musei Umbria.

"La manifestazione, attraverso la promozione della ceramica e dell’artigianato tipico – spiega Paolo Mariotti, presidente del Consorzio – mira a dare arte e colore al centro storico, e a ridare interesse sia ai perugini sia ai turisti nel visitare e vivere il

cuore della città nel periodo pasquale. Un evento culturale dedicato alla raffinatezza e alla creatività che questa pregiata materia offre: tutta l’acropoli regalerà al pubblico del territorio e ai turisti presenti, una conoscenza a 360 gradi di questo sorprendente mondo. Non solo, si potranno seguire laboratori, visite guidate e sabato la grande kermesse: 70 artisti decoreranno in diretta le uova di ceramica, davanti alle vetrine dei megozi".