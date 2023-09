Esercito e Quintana: che emozione!. La banda musicale, poi la parata

Lo spettacolo dell’Esercito abbinato alla Quintana riempie Foligno e regala emozioni. Mercoledì è stato infatti il giorno del Concerto della Banda musicale dell’Esercito all’Auditorium San Domenico e della parata della sezione storica del Reggimento di Artiglieria a cavallo. All’Auditorium un momento intenso ed emozionante, caratterizzato anche dallo scambio dei doni tra il Generale di Corpo d’Armata, Carlo Lamanna, il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, il comandante del Centro di Selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, Giorgio Guariglia e il maestro direttore della Banda, il maggiore Filippo Cangiamila.

Dalla Gonzaga a piazza della Repubblica poi la parata. Ad accompagnare l’Esercito anche una delegazione del Contrastanga con alfiere, tamburini e chiarine, scortando il cannone che in piazza della Repubblica ha effettuato un colpo a salve. "Per noi è stato un privilegio aprire la parata della formazione di artiglieri a cavallo, che indossavano uniformi di foggia risorgimentale risalenti al 1887. La Formazione era costituita da un “Capo pezzo“, comandante dell’unità, due coppie di “serventi“ e dal pezzo storico (attaccato a tre pariglie di bellissimi cavalli). Il Rione Contrastanga – dicono “ con questo gesto, ha voluto rinnovare e rinforzare il già forte legame in essere con la caserma “Generale Ferrante Gonzaga Del Vodice“ che durante una cena informale presso la Taverna “Sette Selle“, vedrà insignire il comandante della caserma, generale Giorgio Guariglia, dello status di socio onorario del Rione Contrastanga, come da sempre fatto per ogni comandante della caserma".

Intanto il programma della Giostra è ormai alla stretta finale. Oggi alle 19 verrà presentato il nuovo abito della Madrina della Quintana, realizzato dal Laboratorio Sartoria Menghini. L’appuntamento è per le 19 a Palazzo Candiotti, alla presenza di Stefania Menghini, del presidente Metelli e del presidente della Commissione artistica Simone Agostini.