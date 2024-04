era in “affidamento“

Un 33enne di origini albanesi è stato arrestato sabato mattina dai carabinieri di Narni in esecuzione di un’ordinanza di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova cui era sottoposto, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Spoleto. Il giudice ha deciso per la sospensione in seguito all’episodio accaduto nel pomeriggio del 25 aprile che ha visto protagonista l’uomo. All’esterno di un esercizio commerciale del centro cittadino, il 33enne, in evidente stato di ubriachezza, ha infastidito numerosi turisti e avventori, tanto che alcuni avevano ritenuto necessario chiedere l’intervento dei militari. Per l’uomo si sono così aperte le porte del carcere di Terni. Non solo: nei suoi confronti, infatti, è stato emesso dal questore di Terni, su richiesta dei carabinieri che hanno proceduto, il daspo urbano: la misura di prevenzione che impedirà al 33enne l’accesso al centro storico ed alle vie limitrofe per due anni. Proprio per garantire la sicurezza urbana, in questi giorni, in occasione della celebrazione della 56^ edizione della Corsa all’Anello, che richiama nella cittadina numerosissimi turisti, il i carabinieri di Narni hanno predisposto un articolato piano di prevenzione mediante l’attuazione di incrementati servizi di controllo del territorio.