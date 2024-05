Il PalaTerni diventa un "teatro contemporaneo". Sedute in platea e tendaggi sulle gradinate

TERNI Il PalaTerni è pronto ad adattarsi alle esigenze di ogni evento. La sua versatilità e la concezione dei vari scenari sono un valore aggiunto che “Umbria Forum“ intende sfruttare in pieno. Le nuove sedute a platea e gli enormi tendaggi laterali mobili che vanno ad oscurare le tribune, creano una sorta di teatro contemporaneo la cui capienza arriva a 2.200 posti. "Questa configurazione – spiega Ramona Morelli, direttore di Umbria Forum – ci consentirà di ospitare spettacoli di danza, teatrali e musicali, ma anche convention aziendali, riprese cinematografiche e sfilate di moda. L’acustica è ottima. Ne abbiamo avuto conferma fin dallo spettacolo ’Amores’, superando poi una dura sfida quando per ’Giulietta’ la parte musicale è stata eseguita in pratica soltanto da due pianoforti". Dal punto di vista della capienza, per concerti di maggiore dimensione e manifestazioni sportive saranno ovviamente disponibili le gradinate. Tutte le forniture di questa evoluzione logistico-scenografica sono di aziende del territorio, come da progettazione decisa da tempo. Il nuovo volto della struttura è anche caratterizzato dai grandi ledwall (4x8 metri ognuno) forniti da un marchio di livello mondiale e prodotti in Europa appositamente per questo progetto che è considerato strategico per l’Italia. Gli eventi di Umbria Forum vedranno inoltre un palco movibile-modulabile di 16x12 metri, un ring e una muta teatrale con sipario. Il prossimo evento sabato alle 21: “The Magical Mistery Story“ con The Beatbox (Beatles Tribute Band) e Carlo Massarini.

Augusto Austeri