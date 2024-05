Margherita e le ’sue’ liste. Appello ai 225 candidati: "Dobbiamo vincere"

Sono state presentate domenica in un auditorium Capitini di Perugia "stracolmo" le otto liste elettorali che compongono la coalizione a sostegno della candidata sindaca di centrodestra e civici Margherita Scoccia. All’evento hanno partecipato candidati di Fratelli d’Italia, Forza Italia (‘Fare Perugià con Romizi), Lega e Unione di Centro e le forze civiche Progetto Perugia, Perugia Civica, Futuro Giovani e Perugia Amica. Sono 225 in tutto. "Ci separano ormai venti giorni alla sfida elettorale, siamo all’ultimo miglio ed è una partita che io voglio vincere – ha detto Scoccia –. L’idea che ho per la città è di unire, non di dividere. La nostra sarà ancora un’amministrazione aperta al dialogo e con la quale continueranno a lavorare tutti, indipendentemente dalla tessera di partito che hanno in tasca, cosa impensabile fino a qualche anno fa. Personalmente sono spaventata dalle ideologie superate, dalle numerose contraddizioni che sento e che leggo sui giornali, dagli equilibrismi nei comunicati stampa, ma soprattutto dalla totale mancanza di idee per lo sviluppo della nostra città. E poi quel bizzarro concetto di riprendersela: da chi? da che cosa, precisamente? Mi piacerebbe saperlo. Perugia è di tutti, non di una parte, e questa elezione non è una conquista, un assedio né tanto meno una partita a Risiko. Io sarò il sindaco di tutti".

"I nostri avversari politici ci hanno definito con tono ironico campioni del mondo di taglio del nastro – ha detto ancora Scoccia – fingendo di dimenticarsi che dietro ogni inaugurazione c’è un progetto ideato, finanziato e realizzato per restituire alla città scuole finalmente sicure, parchi, infrastrutture, dietro ogni taglio del nastro c’è lavoro, nostro e degli uffici, c’è passione, ci sono le imprese. Anche io voglio continuare ad essere campionessa del mondo di taglio di nastri. C’è ancora tanto da fare. Noi abbiamo il coraggio delle nostre azioni e idee molto chiare, il nostro programma elettorale contiene azioni che si possono realmente portare a termine. Ho letto i programmi che hanno scritto o si sono fatti scrivere gli altri candidati sindaco, da amministratrice non sono sicura che si possa realizzare tutto ciò che contengono". Al termine dell’evento Margherita Scoccia si è idealmente impegnata firmando un patto con Perugia.