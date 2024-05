Ellera e Superga ’48 insieme al ct Spalletti

PERUGIA – Un week end da giocatori veri, con tanto di foto ricordo con il Ct della Nazionale Luciano Spalletti. Partenza al venerdì, due giorni di gare nel centro sportivo di Tirrenia contro realtà come Juve, Torino, Napoli, Cagliari e Parma. Un fine settimana unico per i ragazzi speciali di Ellera e Superga 48 nelle fasi finali del campionato Figc di Quarta categoria. Dopo aver conquistato il pass nelle finali regionali, l’Ellera ha affrontato prima il Savona, perdendo 3-1, poi la corazzata Cagliari, vice campione d’Italia in carica. Sul campo i sardi si sono imposti per 7-1 ma i corcianesi hanno venduto cara la pelle giocando con coraggio.

Tanto amaro in bocca per la Superga 48. Gli spoletini, dopo un’ottima gara con tre pali colpite e sette chiare occasioni da gol, hanno ceduto, nella partita d’esordio 2-1 al Padova. Riscatto immediato per la Superga capace di battere prima il Bologna, con un netto 3-0 e poi l’Empoli con un perentorio 5-1. La sconfitta contro il Padova, però, ha finito per costare la qualificazione alla semifinale e, guarda un po’, a conquistare il tricolore, alla fine, sono stati proprio i veneti.