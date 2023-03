Era ai domiciliari, finisce in cella Assale il compagno della madre e scappa con la sua macchina

Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, aggredisce il compagno della madre e scappa con la sua auto. Per questo gli agenti della polizia di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno arrestato il 35enne responsabile di questi atti, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo era già noto alla Polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. In questo quadro si è reso responsabile dell’aggressione del compagno della madre e della successiva evasione. La vicenda, sulla quale hanno fatto luce gli agenti del Commissariato, risale ad alcune sere fa, quando il 35enne, pur di allontanarsi dalla propria abitazione, aveva strappato il marsupio al compagno della madre, impossessandosi delle chiavi della sua autovettura e facendolo cadere a terra. Si era poi allontanato con l’auto dell’uomo, facendovi rientro solo in tarda serata. Una volta ricostruito l’accaduto, il comportamento del giovane – che configurava gli estremi del reato di evasione – è apparso incompatibile con il semplice mantenimento della misura degli arresti domiciliari.

Pertanto, dalla Procura di Spoleto è partita la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, anche al fine di scongiurare il rischio di nuove condotte violente. Tale richiesta ha trovato pieno accoglimento da parte del gip di Spoleto. Gli uomini del Commissariato di Foligno, quindi, hanno provveduto a dare esecuzione alla nuova ordinanza cautelare, rintracciando il 35enne ed accompagnandolo al carcere di Spoleto.