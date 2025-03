Epatite C, lo screening si fa pure in farmacia

Da ieri la campagna di screening gratuito per l’epatite C viene ulteriormente potenziata grazie al coinvolgimento delle farmacie pubbliche e private di tutti i territori regionali, presso le quali i cittadini potranno recarsi per effettuare il prelievo e ritirare il referto. "Conosciamo bene l’importanza della prevenzione per la tutela della salute della popolazione – dichiara la presidente Stefania Proietti – ed è per questo motivo che, grazie alla collaborazione con le farmacie rendiamo ancora più semplice per i cittadini l’accesso allo screening".

L’adesione allo screening è semplice e gratuita: chi ha ricevuto la lettera informativa può prenotare il test attraverso il portale http://scr.regione.umbria.it. Anche chi non ha l’ha ricevuto può richiedere il test in qualsiasi sportello Cup o FarmaCup e d’ora in avanti si potrà effettuare il prelievo e il ritiro referto in farmacia. "Con un semplice prelievo di sangue capillare in farmacia – commenta il presidente di Federfarma Umbria, Stefano Monicchi –, il cittadino potrà avere immediato responso e nel caso di esito positivo, saranno i farmacisti stessi a prenotare l’esame".