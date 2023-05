Entra nel accordo contromano, le tolgono la patente

C’è mancato poco. La buona sorte ha voluto che in quegli attimi, quando l’auto si stava immettendo contromano nella rampa di Piscille del raccordo Perugia-Bettolle, si trovasse a passare una pattuglia della polizia stradale. Dalla E45 dove gli agenti stavano transitando sono riusciti a raggiungere rapidamente la carreggiata sud del raccordo e individuare l’auto che nel frattempo aveva iniziato a percorre contromano la quattro corsie.

Dopo averla sorpassata ed essersi piazzati al centro della carreggiata, hanno rallentato progressivamente la velocità facendo arrestare il veicolo e il traffico evitando così possibili incidenti. Dopo aver fatto spostare l’auto, gli operatori hanno liberato la carreggiata e riaperto il traffico.

Per la conducente, una cittadina straniera, è scattato il ritiro della patente nonché la sanzione per guida con senso di marcia invertito. Alla donna, inoltre, è stata ritirata la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Un intervento altamente pericoloso che gli agenti hanno gestito "con lucidità e coraggio", sottolineano dalla questura, salvaguardando l’incolumità di tutti gli utenti della strada che, in condizioni di traffico intenso, stavano percorrendo la statale.