Enrico Terrinoni presenta a Umbrò “A Beautiful Nothing“

Pomeriggio letterario, oggi alle 18.30 a Umbrò, grazie all’incontro organizzato dall’associazione Lettori Sottotraccia e dalla Libreria Mannaggia. Protagonista è Enrico Terrinoni (nella foto), autore, traduttore, giornalista, oltre che ordinario di letteratura inglese all’Università per Stranieri che presenta il suo primo romanzo “A Beautiful Nothing” (Blu Atlantide). Dopo aver brillato a livello internazionale con le sue famose traduzioni delle più famose opere di James Joyce e per aver scritto opere di saggistica anche su altri autori come Italo Svevo e Oscar Wilde, l’eclettico e coltissimo studioso racconterà oggi aneddoti e curiosità della sua prima opera da romanziere, ambientata principalmente nella Capitale e affrescata da atmosfere misteriose ed enigmatiche, al seguito di indagini letterarie che spaziano, da Shakespeare ad Oscar Wilde, dalle opere di Giordano Bruno agli abissi dell’amato Joyce. Terrinoni dialogherà con Margherita Bernardini e Marina Palazzetti con letture di Mario Coletti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.