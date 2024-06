“Ennio, un lavoratore scrupoloso e esperto”. Morto travolto da un furgone, il ricordo degli amici

Perugia, 27 giugno 2024 – Il recupero di un’auto in panne. L’ennesimo in oltre quindici anni di lavoro per la carrozzeria di Bastia Umbra. Ennio Verducci, 59 anni di Palazzo di Assisi, aveva appena finito di imbracare la vettura, quando è stato travolto da un autocarro che procedeva lungo la stessa carreggiata della E45. L’incidente ieri mattina, intorno alle 11, nei pressi dell’uscita di Sant’Egidio, in direzione Cesena. Verducci era intervenuto per recuperare il mezzo, aveva parcheggiato l’autocarro sulla banchina, lungo la corsia, a non troppa distanza da una piazzola. Mentre stava per completare le procedure di recupero, lo schianto. Il furgone, secondo quanto ricostruito, ha centrato il mezzo di soccorso e quindi l’operatore, uccidendolo sul colpo. Il conducente del furgone, secondo quanto è stato possibile ricostruire, si è immediatamente fermato, dando l’allarme e cercando di prestare i primi soccorsi a Verducci. Ma ogni tentativo si è rivelato inutili, troppo gravi le ferite riportate per il violento urto.

10 foto Muore travolto da un camion mentre soccorre un'auto in panne, tragedia sulla E-45 (Foto Crocchioni)

L’autista , si apprende, è stato sottoposto ai test per appurare l’eventuale assunzioni di alcol, che hanno dato esito negativo. La Procura, che coordina le indagini della polizia stradale, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l’incidente. Ennio Verducci, come detto, da anni lavorava per la ditta specializzata di Bastia Umbra, la Nuova Amico & Malizia. Chi lo conosceva lo ricorda come un lavoratore molto scrupoloso, esperto, un uomo tutto lavoro e famiglia. Famiglia, in senso esteso, della quale si prendeva cura anche dedicando il suo tempo libero a lavoretti di manutenzione ogni volta che ce ne era bisogno. Sposato con Monica, molto conosciuta anche per la sua attività di parrucchiera a Palazzo, era padre di due figli, uno iscritto all’Università, mentre la figlia aveva iniziato a lavorare come agente di polizia locale.

"Il suo orgoglio" raccontano gli amici, che ne ricordano la grande soddisfazione per quei ragazzi che vedevano realizzarsi i propri sogni. L’ennesima morte sul lavoro in una regione che continua a essere segnata dai lutti. "Con profonda tristezza e commozione, esprimo a nome mio e della comunità il più sentito cordoglio per la tragica perdita di Ennio Verducci – è il messaggio della sindaca Vittoria Ferdinandi –. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Ribadiamo con fermezza l’impegno, propositivo e concreto, per la sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi. La sicurezza e la dignità dei lavoratori saranno sempre la nostra priorità".