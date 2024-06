Travolto da un camion mentre soccorre un’auto in panne, il carrozziere Ennio Verducci è morto sul colpo

Perugia, 26 giugno 2024 – Stava prestando soccorso a un’auto rimasta in panne quando è stato travolto da un camion. È morto sul colpo Ennio Verducci, 59 anni di Palazzo di Assisi. L’uomo, molto conosciuto ad Assisi e non solo, era dipendente di una carrozzeria di Bastia Umbra che era intervenuta lungo la E45 per prestare soccorso a un automobilista.

Il 59enne aveva appena terminato di imbracare l’auto in panne, una Mini, e la stava caricando sul carroattrezzi, quando un autocarro che procedeva sulla carreggiata nord, vicino all’uscita di Sant’Egidio, lo ha preso in pieno non lasciandogli scampo.

10 foto Muore travolto da un camion mentre soccorre un'auto in panne, tragedia sulla E-45 (Foto Crocchioni)

La tragedia è ora al vaglio della polizia stradale, coordinata dalla procura del capoluogo umbro.

Il carroattrezzi era fermo sul margine della strada per le operazioni di recupero. Il furgone - è emerso dagli accertamenti - lo ha colpito, travolgendo poi il cinquantanovenne.

L'autista si è subito fermato cercando di prestare soccorso ma inutilmente. È stato sottoposto ai controlli di rito dai quali è risultato che non aveva assunto alcol. La procura di Perugia ha comunque aperto come prassi un fascicolo per omicidio stradale.