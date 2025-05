"Troppi disagi, riaprire subito l’Ufficio postale"

UMBERTIDE – "Ufficio postale chiuso: occorre ripristinare prima possibile il servizio". Lo chiedono il Pd ed i Progressisti per l’innovazione a fronte dei molti disagi denunciati dai cittadini dopo la chiusura avvenuta in seguito di un furto, seguito dalla devastazione della sede, avvenuto agli inizi di aprile. "I lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza dei locali – dice l’opposizione - sembrerebbero essere più complessi di quanto preventivato. La riapertura dell’Ufficio postale, prevista per martedì 29 aprile, è stata infatti nuovamente rimandata, per interventi infrastrutturali, fino al 14 maggio. Dem e Progressisti per l’Innovazione rimarcano: "per altre due settimane gli umbertidesi dovranno fare a meno dell’Ufficio Postale di via Pitulo e questa situazione sta creando non pochi disagi alla popolazione, soprattutto per l’utenza più anziana che dovrà recarsi alle Poste per il ritiro della pensione". Per tutto questo, l’opposizione ha così presentato un’interrogazione al sindaco Carizia per conoscere quali azioni ha inteso mettere in campo l’ amministrazione comunale per alleviare il disagio dei cittadini e se il Comune ha chiesto a Poste Italiane di trovare soluzioni, anche momentanee.