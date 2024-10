Ennio Morricone e i giovani dei Conservatori

TERNI “We all love Ennio Morricone“, evento che si svolgerà al PalaTerni il 20 dicembre alle 21, metterà in contatto diretto gli allievi dei Conservatori di Terni e Perugia con la musica del Maestro, nell’ambito di un vasto progetto artistico che prevede spettacoli, concerti, incontri, workshop e un docu-film. Il tutto è stato presentato al PalaTerni dall’ideatore e produttore musicale Luigi Caiola, dal maestro Ludovico Fulci che cura la direzione musicale, da Marco Gatti vicedirettore del “Briccialdi“ e da Ramona Morelli, direttrice di Umbria Forum. "Continua con entusiasmo la nostra collaborazione con Terni – così Morelli – e quella con il ’Briccialdi’ che collabora a questo importante progetto". Caiola, manager e produttore di Morricone dal 1997 al 2005, con oltre 250 concerti in tutto il mondo, 15 tra cd e dvd premiati con un Disco di Platino, 2 Dischi d’Oro, 2 Grammy Nominations, un Grammy Award Recognition, ha scritto il libro "We all love Ennio Morricone". "Il progetto ruota attorno allo spettacolo di teatro-concerto – ha detto – e segue un filo drammaturgico con un narratore che leggerà alcuni passi del libro. Il coinvolgimento dei Conservatori di Perugia e Terni lo farà arrivare ai giovani". "Nel 2015 il nostro ’Briccialdi’ navigava in cattive acque – ha spiegato Gatti – e anche Ennio sottoscrisse la petizione per salvarlo. Ora siamo un Conservatorio di Stato. Dunque, siamo gratificati di condividere questa esperienza". "Per il progetto – ha spiegato Fulci – ho usato la tecnica di far crescere i miei allievi e realizzare un prodotto a livello professionale. E’ centrale la musica di Ennio, con testimonianze affettive molto forti". I giovani del ’Briccialdi’ e del ’Morlacchi’ comporranno l’orchestra di 28 elementi che parteciperà all’esecuzione pubblica a Città della Pieve e ai 5 concerti: Città di Castello, Orvieto, Terni, Gubbio e Assisi.

Augusto Austeri