Emma Dante porta la sua “Misericordia“ sul palco degli Illuminati

La stagione del Teatro degli Illuminati prosegue con lo sguardo provocatorio e d’avanguardia di Emma Dante, drammaturga e regista che domani alle 20.45 porta in scena il suo “Misericordia“ (nella foto). "E’ una favola contemporanea, racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine", dice Emma Dante, regista teatrale, lirica e cinematografica fra le più amate in Europa, artista poliedrica che spazia tra teatro, lirica, letteratura e cinema.

“Misericordia“, da lei scritto e diretto, ha come protagonisti in scena Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi e Simone Zambelli. E’ la storia di tre donne che si prostituiscono e di un ragazzo menomato che vive con loro in un monovano lercio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. E quel ragazzo menomato, sempre in movimento e troppo trasognato diventa “il bambino“ di tutte e tre nel segno di una solidarietà femminile genuina e disperata.