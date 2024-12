Emma Dante a Solomeo con “Il tango delle capinere“. Musica, gioia e nostalgia sul filo dei ricordi

Uno spettacolo musicale gioioso e nostalgico per il grande ritorno sulle scene umbre di Emma Dante, regista e drammaturga tra le più apprezzate del panorama europeo. Nella stagione del Teatro Cucinelli lo Stabile dell’Umbria presenta il suo nuovo lavoro, “Il tango delle capinere“ in programma domani e sabato alle 21 con protagonisti gli attori Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco (nella foto). Emma Dante volge lo sguardo alle sensazioni e alle emozioni dei nostri genitori, regalando nello spettacolo una delicata immagine, come una vecchia cartolina di un mondo che c’era e sta scomparendo. Ripercorriamo così i momenti importanti della vita di una coppia: i due protagonisti si tolgono le maschere da anziani, si mettono gli occhiali e ricominciano a ballare. Al suono di canzoni nostalgiche, festeggiano l’inizio del nuovo anno, ballando al contrario la loro storia d’amore.

In questa creazione (che prende il titolo dalla celebre canzone di Claudio Villa) la regista fa ballare due vecchi amanti al ritmo della musica della loro storia d’amore: il primo incontro, il primo bacio, il primo figlio. Un amore vissuto al contrario in un momento di grazia poetica e di malinconia. "Sulle note di vecchie canzoni – dice la regista – festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo ballando a ritroso la loro storia d’amore. Il tango delle capinere è l’approfondimento di uno studio, Ballarini, che apparteneva alla trilogia degli occhiali. È il componimento di un mosaico dei ricordi che rende sopportabile la solitudine di chi disgraziatamente sopravvive all’altro". I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222, acquistare ai botteghini del Morlacchi e del Cucinelli (aperto domani e sabato dalle 19) oppure on line su www.teatrostabile.umbria.it