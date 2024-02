Emergenza viaria nel quartiere di Borgo Bovio: richiesta di intervento urgente da parte di Auser Terni e Spi Cgil Colleluna-Valserra Auser Terni and Spi Cgil denounce the serious road situation in the Borgo Bovio neighborhood, particularly in Via Tre Venezie. They request urgent action to improve living conditions and information on the intervention procedures and timeline.