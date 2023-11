Emergenza abitativa, i sindacati contro la Commissione Alloggi

TERNI Sunia Cgil, Sicet Cisl e Uniat Uil "contestano gli esiti e le modalità con le quali alcune domande di accesso al bando per emergenza abitativa sono state rifiutate all’esame della Commissione Alloggi, nonostante la richiesta urgente di riconvocazione della stessa inoltrata dal commissario di nomina sindacale". "Estremamente grave - attaccano i sindacati – il rifiuto della presidenza della Commissione a procedere alla riconvocazione e anche la mancata condivisione della richiesta di parte sindacale a tutti i componenti". "Il 21 novembre è stata pubblicata la graduatoria per le assegnazioni che riteniamo incompleta – continuano i sindacati –, poiché sono stati esclusi nuclei familiari per valutazioni che non riteniamo aderenti. Riteniamo che le certificazioni periodiche, attestanti la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune o della Asl, se valide al momento della pubblicazione del bando e in scadenza mesi dopo, quando si è riunita la Commissione, dovevano potevano essere accolte o, quantomeno, essere oggetto di richiesta di integrazione".