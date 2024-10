Emanuele campione di salsa. "Gli altri giocavano a calcio, io ballavo"

Un’altra stella dello sport fa brillare Città della Pieve nella danza. Dalla patria del Perugino arriva la storia di Emanuele Cabras, campione italiano salsa e bachata shine. Una storia fatta di impegno e sacrificio, ma anche di una grande forza d’animo per non abbattersi e superare anche il pregiudizio. Emanuele oggi ha 18 anni, ma la sua passione per il ballo è nata quando aveva appena 6 anni.

"Nella vita da ballerino – racconta – ho capito una cosa: inseguire un sogno richiede costanza e impegno. Da piccolo ho sofferto tanto con i miei coetanei, perché tutti facevano calcio e io ero l’unico a fare il ballerino. Sono stato molto preso in giro per questo. Più volte ho pensato di smettere, ma non ce l’ho fatta, era più forte di me: io senza ballare non vivevo e non vivo tutt’ora. In questo tempo ho fissato vari obiettivi da raggiungere. Due sono riuscito a concretizzarli. Il primo era che dovevo dimagrire e in questo sono stato aiutato da un direttore della Federazione Sportiva del ballo sardo che mi disse "tu fai le gare, giusto? Sei molto bravo e hai una bella strada davanti, piena di successi, ma hai un solo difetto, sei un po’ sovrappeso". In quel preciso momento ho deciso di cambiare e mi sono impegnato a dimagrire. E ce l’ho fatta. Persi 40 kg". Un percorso in salita. "Sono sincero, non è stato facile ma ho imparato a gestire il mio corpo. Il mio sport è bello ma richiede grandi sacrifici. Li ho fatti mettendocela tutta, con amore, e loro mi hanno ricambiato". Fino alle grandi soddisfazioni, "la vittoria al Campionato Italiano di danza sportiva di Rimini 2024 mi ha portato una felicità indescrivibile. Mi sono classificato primo in salsa e bachata shine e ho riportato anche un terzo posto nel merengue shine 16/18 C. E’ stato il momento più bello della mia vita". Ad Emanuele, in questi giorni, sono arrivati anche i tanti complimenti e il supporto dell’intera Città della Pieve e non solo. Sa.Mi.