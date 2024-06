Elezioni, verso il riconteggio dei voti. Ecco i seggi dove ha vinto Zuccarini

Quei 27 voti di scarto tra centrodestra e centrosinistra hanno lasciato l’amaro in bocca alla coalizione che sosteneva Mauro Masciotti e che ora si prepara a dare battaglia. Prima di arrivare al riconteggio e al ricorso al Tar, verranno fatti tutti i passaggi del caso nelle commissioni elettorali, ma non si esclude nulla. Ieri una riunione fiume della coalizione si è tenuta in mattinata presso il Comitato di via Mazzini e i rappresentanti sono tornati a vedersi anche in serata, tale era la delicatezza della situazione. Oggi si terrà la riunione dei delegati delle liste, presso la Commissione elettorale del Comune e lì i rappresentanti del centrosinistra faranno sentire la propria voce. "Sono emerse - fanno sapere - criticità in alcuni seggi che devono essere verificate. Criticità evidenti che intendiamo approfondire". Dopo questa tappa, l’attenzione si sposterà presso la Commissione elettorale provinciale, che ha sede per Foligno presso il Tribunale di Spoleto. L’ultima istanza sarà il ricorso al Tar, che non si esclude, e sul quale la coalizione ha iniziato a muoversi. Sul fronte della geografia del voto, a premiare Zuccarini e il centrodestra sono le frazioni della montagna, nelle quali il sindaco ha investito e che, nel tempo, sono diventati feudi di centrodestra. Il risultato che ha portato in alto Masciotti è stato invece quello del centro, dove il centrosinistra ha staccato l’avversario di un centinaio di voti. Quasi appaiati sulle frazioni e le zone di pianura. Intanto Masciotti ha anche scritto una lettera agli elettori sui social: "E’ con enorme gratitudine che voglio ringraziare ognuno di voi: le migliaia di cittadini che mi hanno votato, chi si è candidato al mio fianco e tutti quelli che in questi tre mesi hanno messo a disposizione di Uniamo Foligno il loro tempo e il loro impegno. Vi sono riconoscente. Questo è solo un nuovo inizio. La Forza del Noi non si può fermare e non si fermerà. Sarà ancora più coesa, avrà ancora più vigore. Sono i numeri a dirlo: c’è una città divisa in due, il lavoro è ancora tutto da fare. Il mio impegno per la città è solo all’inizio".