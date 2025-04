Elezioni amministrative. Scadenza per le liste

È volata finale per la presentazione delle liste per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, domenica 25 e lunedì 26 maggio. Le forze politiche hanno tempo sino a domani a mezzogiorno per presentare le liste - con un massimo di 16 candidati al Consiglio - che supporteranno i due in corsa alla carica di primo cittadino.

Sono in lizza Valter Stoppini, sindaco f.f. per la coalizione di centrosinistra ed Eolo Cicogna per quella di centrodestra. Stoppini, vicesindaco dal 2016, rappresentante del Pd, sarà sostenuto da 5 liste fra civiche e legate ai partiti: Pd, Progressisti per Assisi, Assisi Domani, Assisi Civica - Stoppini Sindaco, Valter Stoppini per Assisi. Stesso numero di liste anche per Cicogna, tre delle forze politiche (FdI, FI e Lega) e due civiche.

"Sono convinto di essere la persona giusta, con l’esperienza necessaria – le parole di Stoppini –. Questa candidatura non ha fini personali. Per me servire è stato un cammino, una scelta, una vocazione. Prima con la divisa e ora con questo nuovo impegno, il mio obiettivo è sempre stato proteggere, aiutare, costruire e servire la nostra comunità".

"Nei prossimi due anni, Assisi vivrà importanti appuntamenti che segnano un percorso cruciale per la nostra comunità – ha sottolineato Cicogna –. Altrettanto fondamentale è pensare al futuro, lavorando per costruire qualcosa di solido anche per ciò che verrà. Con le persone con cui intraprenderemo questo cammino stiamo predisponendo un programma che verrà presentato a breve ascoltando le esigenze dei cittadini, consapevoli che ogni frazione ha le sue caratteristiche e peculiarità e merita di essere valorizzata".