Eleonora Pieroni spera in Trump: "Conquistati gli americani stanchi"

"Gli americani stanchi hanno voluto di nuovo un’America forte". Eleonora Pieroni, madrina internazionale della Quintana, la modella folignate che vive a New York ma conserva l’Umbria nel cuore, e il suo compagno, lo stilista delle celebrities, Domenico Vacca, hanno vissuto direttamente la campagna elettorale americana che ha portato all’elezione di Donald Trump. Pieroni e Vacca sono di casa a New York ed Eleonora è stata una grandissima amica della prima moglie di Trump, Ivana. "In questi giorni sotto elezioni, Ivana sua prima moglie e mia carissima amica mi avrebbe sicuramente confidato ‘Donald will win again this time… for sure .. Donald vincerà anche queste elezioni. Di certo’. Ivana era una grande supporter di Trump nonostante tutto. Con grande onestà – racconta Eleonora - per queste elezioni ho avuto i miei forti dubbi, immaginavo un grande colpo di scena e che Trump non ce l’avrebbe fatta. Molti miei amici di Hollywood sono schierati contro Trump. Credevo davvero, questa volta, che una donna al potere come Kamala Herrys avrebbe fatto la storia dell’America. Ma la verità è che Musk ha dato il suo grande colpo di coda, il carisma di Trump ha nuovamente conquistato e gli americani stanchi vogliono di nuovo un’America forte. New York negli ultimi anni è cambiata molto: sporcizia, disordine sociale e crimini hanno allontanato le persone a vivere fuori Manhattan. La gente americana rivendica voglia di cambiamento e ritorno alla normalità". Anche l’analisi di Eleonora Pieroni è quella di un’America stanca, dunque, che ha visto in Trump l’opportunità per tornare a stare meglio. "Con la vittoria di Trump – prosegue Pieroni - mi auguro solo che un uomo come lui possa sedersi ai ’grandi tavoli’ e tra leaders possano giungere ad una soluzione geopolitica di equilibrio e pace. Come donna, imprenditrice e soprattutto mamma, mi auguro un mondo migliore, più sicuro per il nostro futuro e per le giovani generazioni. Mi auguro che il nuovo presidente – continua la modella folignate - possa negoziare in maniera pragmatica i problemi esistenti tra le nazioni e che ponga fine una volta per tutte alle guerre in atto in Medio Oriente e in Ucraina. Mi auguro che il nuovo presidente sia illuminato dal buon senso di pace e di giustizia". Pieroni e il marito conoscono bene Trump e sono stati anche tra gli invitati del presidente americano alla festa di fine anno a Mar-a-lago, il club super-esclusivo del presidente, a Palm Beach, in Florida, praticamente la sua residenza invernale.

Alessandro Orfei