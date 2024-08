Elementare ’Valentini’ "Scuola pronta per ottobre: perchè rinviare di due mesi?"

"Se si sono sviluppati problemi tecnici durante lo svolgimento dei lavori non penso che questi possano essere addebitati all’amministrazione comunale. Proprio ieri mi è giunta notizia che la scuola potrebbe comunque riaccogliere i bambini già dal mese di ottobre 2024, data entro la quale la ditta ha stabilito il completamento dei lavori interni, mentre per le opere esterne, le quali potrebbero essere eseguite senza rischio per i bambini ospitati, quest’ultime richiederebbero ulteriori due mesi. Ma non si comprende per quali arcani motivi sembra che invece sia stata scelta un’unica data di riapertura “in pompa magna” nel mese di dicembre".

E’ la replica dell’ex vicesindaco e assessore all’istruzione Gianluca Tuteri agli affondi dell’assessore Tizi e al gruppo Pensa Perugia sulla scuola Valentini di Elce. "Ci auguriamo che gli attuali amministratori rivalutino la decisione sopra citata per anticipare già dal mese di ottobre la riapertura della scuola nell’interesse di bambini e genitori. Grazie all’operato della Giunta Romizi, di inaugurazioni di scuole rinnovate l’attuale giunta di sinistra ne avrà a iosa, infatti a breve (vado a memoria) - aggiunge il capogruppo di Fi - verranno restituite alla cittadinanza le scuole di:

Cenerente, Lacugnano,Pian della Genna, San Sisto, Tofi. Non voglio pensare male, ma non sarà che si sposti l’inaugurazione a dicembre per allungarsi i tempi di gloria? Concludo con un suggerimento a chi tanto si è affrettato a trovar scuse per scaricare colpe sugli altri, al vostro posto mi impegnerei di più a trovare il tempo per progettare i lavori almeno per le solite due scuole, tante quante i cittadini se ne aspettano da questa Giunta".