Elefante a spasso in pieno centro. E’ protesta contro il Circo

AMELIA Il video dell’elefante a spasso lungo via della Passeggiata scatena la protesta dell’associazione “Amici a quattro zampe“ che dice “no“ al Circo con animali. "Diseducativo per la comunità e soprattutto per bambine e bambini - tuona l’associazione – il messaggio della presenza di animali in un Circo, un messaggio di violenza nei confronti degli stessi animali, che vengono esposti come merce, costretti in spazi angusti, trasportati come pacchi in viaggi estenuanti e usati in spettacoli umilianti, basati sulla dominazione-sottomissione. Chiederemo a Comune, Usl e Carabinieri forestali di controllare lo stato di salute fisica e psicologica degli animali del Circo". "Inoltre riteniamo percolosa la presenza di un Circo con animali - continua l’associazione – in quanto ieri (mercoledì ndr) ci è stato inviato un video di un elefante che si è visto passeggiare su via della Passeggiata, un luogo frequentato da bambini, visto il vicino parco giochi, a pochi metri dalle auto che sfrecciano su via Roma".