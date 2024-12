Elce Viva si mobilita per il parco: "Socialità e raccolta fondi . Uno scivolo per l’area verde"

Tempo di bilanci per l’associazione Nuova Elce, che nei giorni scorsi ha organizzato una giornata conviviale al parco per rinsladare i legami tra residenti e raccogliere fondi per dotare l’area verde di giochi. "Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno partecipato all’evento - scrive la coordinatrice Linda – . Special thanks alle ragazze di Coraggio che hanno lasciato dei bei regali per abbellire i nostri alberi. Grazie anche ai rappresentanti delle istituzioni, gli assessori Fabrizio croce e Davide Grhomann che sono intervenuti. Grazie a Gennaro Apostolico che ha tenuto aperta la sua pizzeria “Marghereat” solo per noi. Grazie a Lorella Marini per il prezioso contributo durante la tavola rotonda sul tema de cyberbullismo.Grazie a tutti per le offerte raccolte".

"Ecco - aggiunge Linda – se proprio devo trovare una nota dolente è che l’ incasso per l’ associazione è stato davvero piccolo, pertanto non ho ritenuto opportuno deliberare l’acquisto del gioco a fine giornata in quanto, al netto delle spese sostenute, purtroppo non abbiamo raggiunto neanche un decimo della somma necessaria per comperare lo scivolo. Non demordo, era una giornata particolarmente fredda, eravate già quasi tutti tesserati, ho organizzato di fretta e con mille impegni personali in mezzo. Però oggi, ho sentito che abbiamo tessuto relazioni vere. E questa è la base per andare avanti e sono certa che da qui alla primavera ci vedremo di nuovo e raccoglieremo molti più fondi, e lo scivolo nuovo sarà presto realtà". Giornata “povera“ di danari, ma ricca di sentimenti come quelli sbocciati tra due mamme e due paesi in guerra: Ucraina e Russia.