’Effetti speciali’ Festival tra arte e scienza. La città del futuro: cani robot e biciclette

KIDSBIT@POST: ovvero il Festival tra arte e digitale che si svolgerà negli spazi di piazza del Melo e del “Post Museo della Scienza di Perugia”sabato e domenica con un’anteprima venerdì al Cinema PostModernissimo. Il festival si propone come uno spazio di riflessione, gioco e confronto in cui guardare alla relazione tra web e ambiente in modo critico, per crescere in modo più consapevole e attento.

Al centro del discorso tematiche attuali come quella dell’uso del digitale tra i giovani, della costruzione di nuove convivenze tra uomo, natura e sistemi tecnologici quali i robot, senza dimenticare l’intelligenza artificiale che, con tutte le sue contraddizioni, è entrata nel discorso pubblico, aprendo ad una discussione costruttiva rispetto alla non neutralità della tecnologia. A KIDSBIT@POST, i partecipanti sperimenteranno, e rifletteranno giocando, con sistemi che fanno suonare piante, dispositivi per la generazione di immagini con Intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale, robot dalle sembianze animali che possono supportare l’uomo nella raccolta di informazioni per la salvaguardia ambientale. Il programma sarà ricchissimo di eventi tra i quali segnaliamo la giornata di venerdì dedicata all’anteprima del festival che vedrà il Cinema PostModernissimo ospitare alle 19 “La fisica dei cambiamenti Climatici” All’incontro di presentazione hanno partecipato l’assessore Andrea Stafisso, Franco Moriconi di Fondazione Perugia, la consigliera provinciale Erika Borghesi, Luciano Piacenti (delegato di Gesenue e della Fondazione Post), Giulia Paciello presidente di cooperativa Densa e Beatrice Castellani Consigliera del POST.