Educazione idrica Tuleare un bene prezioso: "Ragazzi, impariamo il valore dell’acqua"

L’educazione idrica approda nelle scuole. Si è conclusa con una allegra cerimonia la prima parte del percorso organizzato da Acea rivolto anche agli alunni delle elementari e medie dell’Umbria. L’inziativa oltre all’attività di formazione su piattaforma digitale, ha previsto anche alcune giornate di visita al depuratore del Genna e ai Conservoni di Monte Pacciano, gestiti da Umbra Acque, società idrica del Gruppo Acea. Le scuole dell’ Umbria sono state tra le prime ad aderire con ampia partecipazione al progetto didattico nazionale che vede il coinvolgimento di circa 2.300 studenti provenienti dall’ Istituto comprensivo Perugia 5 – Giacomo Santucci, Direzione Didattica Secondo Circolo – Ammeto Marsciano, Istituto Comprensivo Perugia 1 – Francesco Morlacchi, Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli – Corciano, Istituto Comprensivo Perugia 3 – XX Giugno, Istituto comprensivo Perugia 14 - Villa Pitignano.

"Questa è una giornata significativa, che testimonia l’impegno di Umbra Acque e del Gruppo Acea nella promozione di una cultura del rispetto per l’acqua, risorsa fondamentale per la vita - dichiara l’amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio -. Ogni giorno lavoriamo per tutelare il patrimonio idrico del territorio che gestiamo". "Questa iniziativa – dice il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese - rappresenta un importante momento di incontro tra il mondo della scuola e quello dei servizi alle comunità locali, un’occasione preziosa per trasmettere ai più giovani il valore dell’acqua e della sua gestione". E c’è anche l’ok del Comune: "Attraverso la conoscenza e la visita agli impianti, i giovani sviluppano consapevolezza e senso civico, fondamentali - osserva l’assessora Francesca Tizi – per un futuro sostenibile".