Edicole sacre. Presentazione del libro

Il libro “Edicole e Madonnine sacre a Fossato di Vico“ viene presentato ufficialmente oggi, alle 16.30, nella chiesa di Palazzolo in occasione della festa religiosa della natività di Maria. Lo hanno deciso il parroco don Raniero Menghini (nella foto) ed il diacono Elvio Frigio, d’intesa col circolo Acli “Ora et labora“, che ha promosso la stampa del volume col sostegno della Fondazione Perugia ed il patrocinio gratuito dello locale amministrazione comunale. L’opera porta due firme: la parte descrittiva è stata curata da William Stacchiotti; la parte fotografica da Gabriele Giombetti. Gli stessi autori interverranno in occasione dell’incontro presieduto e moderato dal docente di storia moderna dell’Università di Perugia, il professor Mario Tosti, che relazionerà sul tema: “Aspetti di storia e religiosità popolare“. L’incontro si apre con i saluti istituzionali del neosindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori e del direttore generale della Fondazione Perugia Fabrizio Stazi. Con questa iniziativa ci si prefigge di ridare dignità alle edicole e Madonnine, più o meno antiche, dalle fattezze diverse e con caratteristiche architettoniche ed artistiche particolari, che sono parte integrante del territorio; sono state catalogate e "raccontate", per valorizzarle e conservarle, evitando il rischio di una definitiva perdita, e per cercare di sensibilizzare privati, enti, istituzioni, che in un prossimo futuro possano intervenire attraverso iniziative di recupero e salvaguardia, cominciando da quei manufatti che presentano un valore artistico significativo. Al termine dell’incontro verranno distribuite ai presenti copie del volume.

Alberto Cecconi