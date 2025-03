Eco-bandiera di pace lunga ottanta metri

CITTA’ DI CASTELLO Una eco-bandiera della pace da record (circa 80 metri di lunghezza; 2 metri e trenta di larghezza) è stata, realizzata da oltre 800 bambini e studenti delle scuole della città che hanno scritto e disegnato su lenzuola bianche riciclate per invocare un mondo migliore. “Visioni senza tempo, tra umanità e sogni di speranza“, è il titolo del progetto ideato dalla performer Moira Lena Tassi patrocinato da vari enti e reso possibile grazie al contributo di altri bambini non solo in Italia, ma anche in Spagna e Polonia. La pubblica presentazione della maxi bandiera è in programma domenica 23 marzo a partire dalle ore 16 da Piazza Matteotti: partecipano anche i bambini della pediatria dell’ospedale di Città di Castello, il consorzio Castello Danza, il polo scientifico museale Malakos, i musicisti Fabio Battistelli, Laureta Cuku e Anthony Guerrini. La bandiera dei primati verrà srotolata nel centro storico e unirà piazza Matteotti, piazza Gabriotti e la Cattedrale dove sarà posizionata all’interno della navata centrale. "Questa bandiera – spiega Moira Lena Tassi - nata all’Open Air Museum Italo Bolano (fa parte del Sistema Museale dell’ Arcipelago Toscano) viaggerà poi non solo in Italia, ma anche in altri Paesi portando ovunque un messaggio di pace e fratellanza. Realizzata inizialmente con un lenzuolo bianco riciclato al quale se ne sono aggiunti molti altri, è destinata a diventare una vera opera d’arte collettiva, sempre diversa e sempre più grande". Ogni tappa del viaggio dell’eco-bandiera permetterà alle persone di aggiungere i loro pensieri e disegni per la pace, arricchendo il drappo con nuovi colori e parole di pace, amore e fratellanza.