Ecco ’Locale è meglio’. In Alta Umbria il cibo di eccellenza e sostenibile

È pronta a concludersi la prima fase del progetto del Gal Alta Umbria "Alta Umbria Food - Locale è meglio!" e anche Gubbio si prende la propria parte. Per l’atto finale, dal titolo "Locale è meglio! Un viaggio tra gusto, educazione e sostenibilità" sono stati messi a calendario due appuntamenti.

Il primo si terrà sabato 25 gennaio, dalle 16 alle 19, presso il Chiostro di San Pietro di Gubbio, mentre l’altro una settimana dopo, 1º febbraio, presso le Logge Bufalini di Città di Castello. Per entrambe le date, dedicate alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e delle pratiche sostenibili del territorio, sono stati organizzati seminari, laboratori per bambini e degustazioni. I partecipanti potranno dunque esplorare il legame tra alimentazione, sostenibilità e comunità locale attraverso approfondimenti su temi specifici, grazie anche alla collaborazione e alla presenza di esperti del settore, come alimentazione sostenibile e valorizzazione delle eccellenze locali, assaggi dei sapori del territorio con prodotti tipici locali, senza dimenticare le attività per bambini, in modo tale da avvicinare le nuovissime generazioni ai temi della sostenibilità ambientale e alimentare.

Le iniziative, organizzate da Tatics Group s.r.l. e Global Communication, sono comprese nel più ampio progetto PSR per l’Umbria 2014-2020 "Alta Umbria Food – Locale è Meglio" finanziato da GAL (Gruppo Azione Locale) Alta Umbria che ha l’obiettivo di valorizzare le produzioni agroalimenari locali e si sensibilizzare imprese e cittadini sui temi della sicurezza alimentare e della lotta allo spreco.

Le aziende interessate al progetto sono circa 40 e provengono tutte dai comuni di Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria in Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide e Valfabbrica, tutti comuni che hanno già aderito al progetto di marketing sviluppato da Tatics Group e Global Communication.

Il doppio evento, a ingresso libero, è aperto a famiglie, appassionati di enogastronomia e operatori del settore: per ulteriori dettagli, informazioni e aggiornamenti, visitare il sito Internet www.localisbetter.it.

Federico Minelli