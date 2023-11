Ecco le Micro-Ztl in centro. Si parte a fine novembre

I tecnici della "Cts" sono al lavoro da alcuni giorni per montare le fotocamere e le tabelle con i relativi divieti per dare l’avvio entro la fine di questo mese, alle micro-ztl del centro storico. Un progetto approvato dalla Giunta lo scorso maggio e che prevede la realizzazione di "isole" ancor più piccole rispetto alle mini-ztl già esistenti in via del Parione, via Fanti e via Bonazzi. Queste micro-aree che sorgeranno a breve nell’acropoli, saranno solo ed esclusivamente riservate ai residenti e chiuse al resto del traffico per 24 ore su 24 (tranne rarissimi casi). Sorgeranno in viale Indipendenza (all’incrocio con via Masi), in via Bontempi, via dei Priori, una piccola strada parallela di viale Sant’Antonio e in via del Mercato. Tutte zone in cui fino a qualche tempo c’erano i pilomat a regolare l’accesso degli abitanti.

Pilomat che però sono stati messi fuori uso e riparati più volte (con costi significativi per le casse comunali) al punto che l’amministrazione ha optato per il montaggio di fotocamere simili a quelle che già regolano gli accessi nelle zone a traffico limitato. I nuovi impianti sono quasi tutti già montati, serve ancora qualche "autorizzazione" all’Ufficio Mobilità del Comune per dare il formale via libera: ci saranno prima i canonici 30 giorni di pre-esercizio, durante i quali i cittadini verranno avvertiti del funzionamento degli impianti di controllo, senza però che vengano elevate sanzioni. Dal 31esimo giorno in poi però chi entrerà in quell’area senza autorizzazione sarà multato (80 euro). E occorerrà fare molta attenzione, perché gli automobilisti con i permessi Ztl che non sono espressamente autorizzati a entrare in quelle vie saranno sanzionati. Non basta insomma avere un "semplice" permesso, ma occorre averlo per quella strada specifica. Una delle novità principali è quella ddel varco Ztl di via Campo Battaglia, che verrà "anticipato" all’ingresso di via del Mercato, al fine di eliminare il fenomeno della sosta abusiva quotidianamente presente. Poi c’è la parte bassa di via dei Priori, dove il pilomat è in pensione da anni: qui si accede da via della Stella (chiesa di San Filippo Neri), attualmente regolamentata da divieto di transito H24 con deroga per i veicoli al servizio di disabili, i veicoli muniti di specifica autorizzazione e il caricoscarico dalle 7 alle 10 e i proprietari di garage.

Michele Nucci