Ecco la zattera galleggiante. Invenzione anti-moscerini

CASTIGLIONE DEL LAGO - Dal prossimo 29 luglio inizierà la procedura per la messa in acqua di una zattera galleggiante, di 64 mq, dotata di trappole attrattive utili alla cattura dei chironomidi e finanziata con i fondi PNRR-PNC. Anche così proseguono nell’area del lago Trasimeno le attività di contenimento dei chironomidi. Nel mese di giugno, come ha comunicato la Usl Umbria 1, sono già stati effettuati due trattamenti con larvicida biologico; domani giovedì 18 luglio è in programma un terzo trattamento con l’utilizzo di complessivi 500 litri di prodotto. È attesa inoltre una fornitura di altri 3000 litri di larvicida biologico richiesti dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione della USL per continuare l’attività. Come ulteriore strumento di controllo, è stato chiesto all’Unione dei Comuni del Trasimeno di attivare le lampade Tofolamp per la diversione luminosa anti chironomidi sul lungolago, richiesta che è stata prontamente attuata.