Ecco la tesi di Ilaria Bertinelli sul caso-Cucchi

Un modo per condividere ricchezza e per mettere a disposizione della città gli studi dei giovani. Nuovo appuntamento, con “Bastia Presenta Tesi“: venerdì 24, alle 18, all’Auditorium Sant’Angelo con la presentazione della tesi in memoria di Ilaria Bertinelli “La società dell’insicurezza lo stato penale e il caso Cucchi“, incontro che sarà condotto dal professor Salvatore Cingari dell’Università per Stranieri di Perugia.

L’evento vuole essere un’occasione per ricordare Ilaria Bertinelli, studentessa iscritta al corso di laurea in Relazioni internazionali presso l’Università degli Studi di Perugia e laureata in Comunicazione internazionale presso l’Università per Stranieri di Perugia, purtroppo, prematuramente scomparsa poco meno di un anno fa.

Nella sua tesi, Ilaria, affronta un tema di grande rilevanza sociale e culturale che offre un’analisi approfondita del caso di Stefano Cucchi, una vicenda simbolica che ha sollevato un dibattito pubblico intenso sui diritti umani, gli abusi di potere e sull’urgenza di riforme nel sistema penale italiano.

Attraverso una prospettiva critica, l’autrice esamina le connessioni tra l’insicurezza sociale e la fragilità dei corpi esposti al potere punitivo dello Stato, svelando i meccanismi che spesso compromettono la tutela dei diritti fondamentali.

La tesi di Ilaria Bertinelli è stata pubblicata nei primi tre capitoli del libro la cui postfazione è di Ilaria Cucchi, con il contributo di Salvatore Cingari e di Monia Andreani, filosofa della politica, docente dell’Università per Stranieri di Perugia e relatrice di Ilaria, anche lei prematuramente scomparsa.