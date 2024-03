Ecco la nuova pista ciclabile. Riqualificato anche il parcheggio di via Sauro

Nuova pista ciclabile nella zona del parco dei Canapè. Ieri l’inaugurazione dell’impianto che si snoda sotto al polmone verde di Foligno. L’intervento, che rientra nell’ambito dell’Agenda Urbana, è durato circa quattro mesi e mezzo per un costo complessivo di circa 330mila euro. Ha interessato, oltre al percorso ciclopedonale, anche la riqualificazione del parcheggio di via Nazario Sauro, che, attraverso la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale ha portato all’aumento di 30 posti auto (sono ora complessivamente 146 di cui 6 per disabili oltre a 9 posti per le moto). Sono state sostituite le alberature pericolanti o malate. È stato pure ammodernato l’impianto della pubblica illuminazione. Rimosso anche il ‘gabbiotto’ dei vigili urbani. È stato reso noto, inoltre, che da sabato 9 marzo tornerà, proprio sotto il Parco dei Canapè, il tradizionale mercato settimanale (che si svolge ogni martedì e sabato) che si è tenuto, per un periodo, nella zona degli impianti sportivi. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il vicesindaco Riccardo Meloni che ha la delega ai lavori pubblici, l’assessore all’urbanistica, Marco Cesaro, i consiglieri comunali Riccardo Polli e Daniela Flagello. A tenere in mano il dossier delle piste ciclabili c’è il vicesindaco, con delega ai Lavori pubblici, Riccardo Meloni. Nelle sue mani anche il dossier del maxi programma delle asfaltature, per le quali è stato anche acceso un mutuo. I lavori delle asfaltature sono stati divisi in lotti e procedono spediti.