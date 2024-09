Ecco la lista riformista a sostegno di Proietti

Manca ancora il nome e il simbolo, che saranno resi noti nelle prossime settimane, ma si concretizza e prende il via, in Umbria, la lista riformista a sostegno della candidata presidente per la coalizione del centro sinistra alle prossime elezioni regionali in Umbria, Stefania Proietti. "Una lista riformista, popolare, moderata e radicata nei territori" hanno annunciato Italia Viva, Più Europa, Socialisti Uniti per l’Umbria, Tempi Nuovi-Popolari Uniti per l’Umbria e Perugia Merita durante una conferenza stampa tenutasi ieri a Perugia. A partire da Azione e dal suo segretario regionale Giacomo Leonelli al quale è stato rivolto più volte durante l’incontro "un appello a costruire insieme questo progetto". "L’obiettivo - ha detto Gerardo Labellarte, componente della segreteria nazionale del Psi - è quello di costruire una grande lista, la seconda della coalizione. Abbiamo rivolto ad Azione un appello a costruire insieme questo progetto: finora abbiamo avuto una risposta positiva da Donatella Porzi e negativa da Leonelli". E il nodo è proprio questo, con Leonelli pronto a replicare dopo ‘Pensa Perugia’, la lista "Pensa l’Umbria". Ma non con Italia Viva e il listone socialista...